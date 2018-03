Londra, attacchi con l'acido ai ciclisti per rubargli le bici: condanna esemplare per un 17enne

Accusato di attacchi con l'acido ha ricevuto una condanna esemplare. Condannato a 10 anni e mezzo di carcere malgrado la giovanissima età un 17enne è ritenuto colpevole di aver condotto una serie di attacchi con acido contro ciclisti a Londra per rubare loro le biciclette. Il ragazzo, originario del sobborgo periferico di Croydon, aveva ammesso gli attacchi - sei in totale, di cui due riusciti - realizzati nel luglio scorso nel giro di poche ore in diverse nelle zone est e nord di Londra.



La sua confessione non gli è valsa tuttavia la clemenza del giudice, il quale ha tenuto conto dei rapporti di polizia secondo i quali le vittime hanno subito lesioni permanenti: tali da «cambiare loro la vita». Gli attacchi perpetrati da Derrick s'inquadrano in un'autentica epidemia di aggressioni con acido registrate negli ultimi mesi nella capitale britannica: un fenomeno in crescita allarmante e legato quasi sempre alla dilagante diffusione delle gang o comunque delle violenze giovanili.

Lunedì 12 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:56



