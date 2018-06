A fuoco hotel di lusso nel centro di Londra: al lavoro un centinaio di vigili del fuoco

Un vasto incendio è divampato nella parte alta del Mandarin Oriental Hyde Park, storico hotel di lusso nel cuore di Chelsea, a Londra, dove circa 100 vigili del fuoco sono al lavoro per circoscriverlo. Il fumo è visibile in diverse zone della città e la strada di accesso all'albergo è stata chiusa al traffico per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. Al momento non si ha notizia di vittime, né una stima dei potenziali danni. L'hotel, lungo Knightsbridge, occupa uno storico edificio edoardiano in mattoni rossi di inizio '900 ed è stato rilevato nel 1996 dal Mandarin Oriental Hotel Group.

Quindici autopompe e quasi un centinaio di pompieri sono stati inviati sul posto, dopo aver ricevuto più di 35 chiamate, hanno detto i vigili del fuoco di Londra. La causa delle fiamme, che si sono propagate per tutta la struttura di 12 piani, non è ancora nota, si legge in una dichiarazione. Grandi colonne di fumo nero si vedono da tutta l'area che sovrasta l'edificio, vicino ad Harrods e al lussuoso complesso residenziale One Hyde Park.