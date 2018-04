Liverpool-Roma, due tifosi romani arrestati per tentato omicidio

Due romani sono stati arrestati a Liverpool per tentato omicidio. La polizia britannica conferma: due giovani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale di Champions, sono stati arrestati per tentato omicidio dopo il grave ferimento di un fan dei Reds, un 53enne di origine irlandese, avvenuto fuori dallo stadio. Oltre ai due, sono stati fermati altri sette per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive e altro.

Mercoledì 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:19



