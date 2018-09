Caos Libia, scontri a 6 km da Tripoli. La Ue: «Cessate le ostilità»

«Violenti scontri fra la 7/a Brigata e la sicurezza centrale» sono in corso nell'area Abu Salim: lo riferisce un tweet dell'emittente Al Ahrar citando una «fonte della sicurezza» e riferendosi alla milizia ribelle che sta attaccando Tripoli e ad una (detta «Ghenewa») che la sta affrontando in un zona a meno di 6 km in linea d'aria da Piazza dei Martiri, il centro della capitale libica, situato sul Mare.





«Chiediamo a tutte le parti in Libia di cessare immediatamente le ostilità. Non c'é soluzione militare per la situazione in Libia, solo politica». Così un portavoce della Commissione europea, che aggiunge: «l'escalation della violenza sta minando una situazione che è già fragile. La violenza porterà solo altra violenza a svantaggio dei libici».

Luned├Č 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:46



