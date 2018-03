I leader e le guerre/ La democrazia non può fondarsi sull’emozione

di Romano Prodi

Pasqua è festa di pace ma non sembra che questo sia oggi il sentimento dominante. Abbiamo guerre dappertutto e ne abbiamo di tutti i tipi. Guerre combattute con le armi e guerre commerciali: siamo entrati in una fase di equilibri instabili e di un futuro imprevedibile. Le guerre cominciate non finiscono mai. Il conflitto afghano, nelle sue diverse espressioni e con diversi protagonisti, dura da decenni. La guerra in Iraq è iniziata nel 2003, proprio quindici anni fa, ed il paese sta ancora cercando un suo equilibrio. In Libia...