Siria, le voci dall'inferno: «Un missile è entrato dal tetto, è un disastro»

di Livia Fonsatti

«Ho visto un razzo che trasportava sostanze che non esplodevano ma rilasciavano gas chimici. Il razzo è caduto all'interno di una casa civile nella città di Duma ieri». Voci dall'inferno di Duma rimbalzano nella Rete che porta l'orrore in diretta, a portata di computer o smartphone. Il tweet è di un giovane attivista della cittadina, in allegato, posta un video che riprende un'abitazione con un tetto sfondato e dentro un missile. DIFFICOLTÀ Sono le prime testimonianze dell'attacco...