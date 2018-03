L'omaggio ad Hawking nel tweet di Obama conquista più di 1 milione di like

di Rachele Grandinetti

Era l'agosto del 2009 quando Stephen Hawking si trovava nella East Room della Casa Bianca con alcuni dei cittadini più celebri di tutta l’America. Sebbene fosse britannico, l’astrofisico in quella occasione venne insignito della Presidential Medal of Freedom, la medaglia presidenziale della libertà che, insieme alla medaglia d'oro del Congresso concessa con un atto del Congresso, è la massima decorazione degli Stati Uniti. Ed è proprio la foto ricordo di quel giorno che l’ex presidente a stelle e strisce ha postato su twitter per rendere omaggio ad una delle menti più brillanti che si è spenta lo scorso 14 marzo.



«Divertiti là fuori tra le stelle», ha cinguettato Obama nel tweet che ha conquistato oltre 1,2 milioni di like. «Dalla sua sedia a rotelle ci ha condotto in un viaggio verso i confini più remoti e più strani del cosmo, così ha stimolato la nostra immaginazione e ci ha mostrato il potere dello spirito umano qui sulla Terra», disse Obama durante quella cerimonia quando non rinunciò nemmeno ad un velo di umorismo nel parlare del genio di Hawking come di «un uomo brillante ma uno studente mediocre». Mediocre, tutto sommato, solo in “teoria”.

Giovedì 15 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



