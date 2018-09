L’offerta agli altoatesini/Doppio passaporto e premio, la provocazione dell’Austria

di Federico Guiglia

C’è sempre un vicino di casa che cerca di rovinare le feste di compleanno. Ora che l’Alto Adige si appresta a spegnere, il 4 novembre, la candelina dei suoi primi cent’anni di vita italiana, il governo di Vienna ripropone l’“atto ostile”. Come l’ha già definito la Farnesina: la cittadinanza austriaca per i cittadini italiani che risiedono nella provincia di Bolzano. Ma solo quelli di lingua tedesca e, regalo della Casa, ladina, per non dare nell’occhio di un revanscismo...