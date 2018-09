Kosovo, il capo di Stato maggiore dell’Esercito Farina incontra i militari italiani impegnati nell’operazione Joint Enterprise

di Elena Panarella

La visita di questa mattina in Kosovo ha rappresentato per il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’Armata Salvatore Farina un ritorno carico di una forte componente emotiva nei luoghi che lo hanno visto comandante della missione Kfor dal 6 settembre 2013 al 3 settembre 2014.



L’incontro con i militari italiani impiegati in Kosovo, è stata l’occasione per esprimere la propria soddisfazione nei confronti dell’operato svolto dagli uomini e dalle donne dell’Esercito e anche di Aeronautica, Marina e Carabinieri; “More Togheter” così come recitava il motto scelto dallo stesso generale Farina nel suo periodo di comando in questa missione, al fine di esaltare la collaborazione e il dialogo tra tutti gli attori responsabili della sicurezza e del progresso del Kosovo.



In mattinata, il comandante è stato a Camp Film City – Priština/Prishtinë, dove ha incontrato il generale Salvatore Cuoci – attuale comandante della missione a guida Kfor – e il personale italiano impiegato presso il quartier generale. Il Capo di Sme ha inoltre avuto l’opportunità di incontrare il presidente e il primo ministro del Kosovo, Hashim Thaçi e Ramush Haradinaj, oltre a Rustem Berisha e al generale Rrahman Rama, rispettivamente ministro e comandante delle Ksf (Kosovo Security Forces).



Nel pomeriggio Farina ha invece salutato il personale del Multinational Battle Group West – unità multinazionale a guida italiana composta da italiani, sloveni, austriaci e moldavi, di competenza nel settore occidentale del Kosovo – nella base denominata Camp Villaggio Italia presso Peć/Peja, per poi recarsi, assieme al comandante di Kfor ed al comandante del MNBG-W, colonnello Ruggero Cucchini, in visita presso il Monastero di Visoki Dečani dove ha avuto un breve colloquio con l’abate Padre Sava Janjic.

L’operazione Kfor a guida Nato, denominata “Joint Enterprise” vede la partecipazione di circa 4000 soldati di 28 Paesi differenti; il contingente italiano consta di poco più di 500 militari delle varie forze armate, attualmente impiegati in diverse unità multinazionali a guida italiana - Multinational Battle Group West (MNBG-W), Multinational Specialized Unit (MSU) dell’Arma dei carabinieri, Joint Regional Detachment – South East (JRD - SE) – oltre che in numerosi incarichi di responsabilità presso il quartier generale di Priština/Prishtinë.

