Stx, indagato Kohler, fedelissimo di Macron: «Favori a Msc». L'Eliseo lo difende

È una vicenda che crea un forte imbarazzo all'Eliseo: il segretario generale della presidenza, il braccio destro di Emmanuel Macron, Alexis Kohler, è stato messo sotto inchiesta dalla Procura nazionale finanziaria dopo la denuncia di un'associazione anticorruzione per «interesse illegale» e «traffico di influenze». Sospetti che l'interessato, attraverso l'Eliseo, respinge come «completamente infondati».



Al centro della vicenda, i legami familiari di stretta parentela fra Kohler e l'armatore MSC, il gruppo italo-svizzero con il quale lo stato francese ha condotto importanti negoziati negli ultimi anni, mentre Kohler ha sempre occupato posti chiave nel governo. La presidenza precisa che Kohler «comunicherà alla procura molto volentieri dei documenti che provano il suo comportamento rispettoso del diritto in tutte le circostanze del suo percorso professionale».



Fra l'altro, si precisa che Kohler ha sempre «tenuto informata la sua gerarchia dei legami personali con MSC». Tutto è nato da un'inchiesta del sito Mediapart, che ha svelato come il segretario generale dell'Eliseo sia legato agli Aponte, la famiglia fondatrice e proprietaria di MSC. La madre di Alexis Kohler è cugina di primo grado di Rafaela Aponte che fondò MSC nel 1970 con il marito Gianluigi. Non solo, ma Kohler, per qualche mese, nell'agosto 2016, fu direttore finanziario della sede MSC di Ginevra. Il problema è che la compagnia è diventata la principale cliente dei grandi cantieri navali francesi di Saint-Nazaire, che lo stato ha fatto di tutto per salvare dalla chiusura, quindi da un passaggio completo sotto controllo italiano.



In ognuna delle fasi del negoziato, fanno notare i media francesi, MSC ha continuato ad essere un protagonista importante delle discussioni, vista l'importanza dei suoi ordini di navi ai cantieri di Saint-Nazaire, tale da poter influenzarne il futuro. L'andamento della vicenda è particolarmente importante per Macron, che ha in Kohler la «torre di controllo» del suo sistema di gestione del governo: da lui passano le delicate riforme che dovrebbero «modernizzare» la Francia, nelle intenzioni di Macron. Fra i due l'intesa è totale, quasi una simbiosi, dicono all'Eliseo, dove si racconta che il presidente avrebbe addirittura affermato - un giorno - che Kohler è l'unica persona a sua conoscenza con un cervello più rapido del suo.

