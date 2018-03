Parigi, reduce Shoah Knoll uccisa: due indagati per l'omicidio antisemita

LEGGI ANCHE: Parigi, reduce Shoah Mireille Knoll trovata morta bruciata in casa Il corpo di Mireille Knoll, 85 anni, sfuggita di un soffio al più grande rastrellamento di ebrei in Francia durante la seconda guerra mondiale, è stato ritrovato parzialmente carbonizzato nel suo appartamento parigino venerdì scorso. Viveva sola. L'autopsia ha appurato la morte per una serie di pugnalate, dopo le quali le fiamme sono state appiccate nell'appartamento. «Esprimo la mia emozione davanti allo spaventoso crimine commesso contro la signora Knoll - ha twittato questa mattina il presidente Emmanuel Macron - ribadisco la mia determinazione assoluta a lottare contro l'antisemitismo».