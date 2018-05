Ucraina, allarme bomba a Kiev nel giorno della finale di Champions: cinque stazioni metro evacuate

Paura a Kiev, dove cinque stazioni della metro sono state evacuate per una sospetta minaccia bomba dopo una telefonata anonima. Lo riferisce Russia Today. La polizia ucraina non ha rinvenuto alcun ordigno esplosivo. La tensione è alle stelle a Kiev, dove oggi si gioca la finale di Champions League. Due giorni fa si sono verificati alcuni tafferugli tra i tifosi del Liverpool e ultra ucraini.

