Iran, Khamenei svela messaggio "top secret" di Trump agli alleati in Medio Oriente

Una missiva "privata" di Donald Trump agli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente, svelata dalla Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, dopo l'annuncio del ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano, solleva interrogativi sulla riservatezza della corrispondenza tra una superpotenza globale e Paesi 'amicì del Golfo Persico, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per primi. Mercoledì, all'indomani dell'annuncio di Trump, Khamenei scrive in un tweet di una «lettera scritta pochi giorni fa da Trump agli Stati del Golfo» ai quali si chiede di fare di più nella regione, senza contare troppo sugli Usa. Trump, sostiene Khamenei, avrebbe scritto: «Ho speso sette trilioni di dollari e voi dovete fare qualcosa in cambio».



La Guida Suprema, evidenzia il Washington Post, è intervenuta sull'argomento anche durante un intervento alla Farhangian University di Teheran: «Alcuni giorni fa Trump ha scritto una lettera ai leader del mondo arabo. Siamo in possesso di quella lettera». Nessuna conferma ufficiale dalla Casa Bianca. 'No comment' del Consiglio per la sicurezza nazionale. Ma un funzionario dell'Amministrazione Usa ha confermato - coperto da anonimato - che un paio di settimane fa è stato effettivamente inviato un messaggio agli alleati nel Golfo.

Venerd├Č 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51



