Kate Middleton in ospedale: sta per nascere il terzo royal baby

Kate Middleton è arrivata in clinica in automobile ed è stata ricoverata come previsto nella Lindo Wing dell'ospedale (che si trova nella zona di Paddington), l'ala privata riservata ai pazienti a pagamento. Secondo fonti di palazzo, le condizioni della duchessa - malgrado le nausee mattutine che l'anno afflitta anche durante questa gravidanza - sono buone.



Kate era rimasta a riposto per circa un mese in previsione del parto, l'ultimo impegno pubblico essendo stato un evento benefico a Londra il 22 marzo scorso. Specialisti interpellati dall'agenzia Pa prevedono da parte loro che il travaglio sia destinato a essere relativamente breve. Più vicino a quello occorso il 2 maggio del 2015 per la nascita della secondogenita Charlotte, che fu di poco più di due ore e mezza, che non a quello del primo Royal Baby, il principino George, terzo nella linea di successione al trono della regina Elisabetta dopo Carlo e William, nato il 22 luglio 2013 circa 10 ore e mezzo dopo il ricovero della madre. Il sesso del nascituro non è stato anticipato.