Louis Arthur Charles, scelto il nome del terzo royal baby

Il terzo figlio di William e Kate si chiama Louis Arthur Charles. Lo annuncia Kensington Palace.



Il bimbo è nato il 23 aprile. Il parto è avvenuto nella Lindo Wing, l'ala privata del St. Mary's Hospital, nel centro di Londra, dove erano stati già partoriti il primogenito George (2013) e la secondogenita Charlotte (2015). Il principe William ha accompagnato la moglie e le è stato accanto durante il travaglio.



Louis non era fra le scelte più quotate dai bookmaker per il neonato principino terzogenito dei duchi di Cambridge e quinto in linea di successione al trono britannico di Elisabetta II, mentre era stato evocato nel 2015 per la nascita della sorella Charlotte, prima che si sapesse che era femmina. Arthur era invece ampiamente atteso anche stavolta.



Louis è peraltro già il secondo nome di George, primogenito di William e Kate, oltre che il primo nome del defunto lord Mountbatten: zio del principe consorte Filippo, padrino e mentore dell'erede al trono Carlo ed ex viceré delle Indie, onorato dalla famiglia reale quasi come un martire per essere stato ucciso nel 1979 in Irlanda del Nord in uno dei più clamorosi attentati dell'Ira. Quanto agli altri nomi, Arthur era il secondo nome di re Giorgio VI, padre della regina, e Charles è ovviamente il nome del nonno del piccolo e padre di William.



Il terzo Royal Baby di William e Kate, nato il 23 aprile alla Lindo Wing del St. Mary Hospital di Londra, da oggi ha dunque il titolo di 'Sua Altezza Reale il principe Louis di Cambridgè.