Jorit, street artist italiano fermato a Betlemme dai soldati israeliani

Lo street artist napoletano Jorit arrestato dalla polizia israeliana a Betlemme. Lo ha reso noto lo stesso artista sul suo profilo Facebook con un post in cui chiede aiuto.





Jorit si trova da giorni a Betlemme per la realizzazione di un murale che ritrae Ahed Tamimi, l'attivista palestinese di 17 anni in carcere per aver schiaffeggiato un soldato dell'Idf, le forze di difesa israeliane. Tamimi è diventata nel tempo un simbolo della resistenza del popolo palestinese.



Jorit Agoch, napoletano di origini olandesi, è noto nel capoluogo partenopeo per alcuni murales che ricoprono intere facciate di edifici dedicati a campioni del pallone come Diego Armando Maradona, raffigurato con dei segni sul viso nello stile dei tatuaggi maori, o grandi rappresentanti della napoletanità come l'attore Massimo Troisi.





«Jorit deve tornare subito a Napoli. La sua libertà è questione di democrazia, riguarda tutti. Lo aspetto anche perché abbiamo del lavoro programmato da portare a termine a San Giovanni a Teduccio». È l'appello del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, perché sia liberato l'artista partenopeo Jorit Agoch fermato dalle forze di polizia israeliane a Betlemme.



«Sul muro dell'apartheid dei nostri giorni - dice il sindaco di Napoli - un muralista napoletano ha disegnato il volto di Ahed Tamini, la ragazzina palestinese arrestata da minorenne per aver manifestato il legittimo disprezzo contro l'esercito occupante della sua terra. Jorit viene da Napoli, dalla prima città d'Europa che ha visto il proprio popolo sollevarsi contro l'esercito più crudele della storia dell'umanità. Non potrà mai essere un torto raffigurare il bel volto di una giovane eroina palestinese, il torto è invece averla voluta prigioniera, tenere assediato il suo villaggio di provenienza, aver costruito quel muro che separa popoli e crea ingiustizie». Per domani, intanto, il coordinamento Napoli per la Palestina ha promosso un sit in di solidarietà con appuntamento alle 10.30 a piazza Municipio.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:38



