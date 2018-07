Jorit Agoch, street artist italiano fermato a Betlemme dai soldati israeliani. Liberata 17enne palestinese simbolo della protesta

Ahed Tamimi, l'adolescente palestinese diventata un simbolo della protesta dopo il video che la riprende mentre colpisce alcuni soldati israeliani. A lei erano dedicati le opere dipinte in questi giorni da Agoch sul muro che divide Israele dalla Palestina. La 17enne ha scontato quasi otto mesi di prigione.







Lascia la prigione anche sua madre Mariman. Per entrambe la destinazione è la Cisgiordania. Nel video del dicembre 2017 diventato rapidamente virale, l'allora sedicenne Tamimi aveva schiaffeggiato e preso a calci alcuni soldati nel vialetto di casa sua. Fu arrestata e con il patteggiamento ottenne una pena a maggio di otto mesi. Il rilascio in anticipo è stato giustificato con motivi amministrativi. «Ho desiderato questo momento perché mi mancavano molto» ha detto il padre di Tamimi, Bassem. La sua famiglia sta ora cercando di «continuare la vita normale» e ha interrotto le proteste settimanali contro l'occupazione a Nabi Saleh, dove gli scontri con i soldati israeliani sono comuni. Tuttavia, ha aggiunto, a volte «l'occupazione ti costringe a resistere perché non c'è altro modo».

La polizia israeliana ha intanto confermato il fermo di due artisti italiani, insieme a un altro palestinese, ieri a Betlemme, mentre stavano dipingendo una sezione del muro che separa Israele dalla Cisgiordania, con un murales dedicato ad Ahed Tamimi, la giovane 17enne rilasciata oggi dalle carceri israeliane. L'arresto è stato effettuato dalla polizia di confine israeliana.



Lo street artist italiano Jorit Agoch è sospettato - assieme ad un altro cittadino italiano e ad un palestinese - di aver «danneggiato ed imbrattato la Barriera di difesa nella zona di Betlemme». Lo ha reso noto un portavoce della polizia israeliana. I tre sono stati arrestati ieri, ha aggiunto, «mentre avevano il volto coperto e disegnavano illegalmente sul muro. Quando agenti della Guardia di frontiera hanno agito per fermarli, hanno tentato la fuga con un veicolo che è stato bloccato dai militari».



I tre, ha aggiunto il portavoce, saranno adesso sottoposti ad un'inchiesta della Guardia di frontiera. «Riteniamo molto grave - ha precisato - ogni tentativo di danneggiare e di deturpare la Barriera, sia che si tratti di disegni sia che si tratti di danni fisici concreti. Agiremo per quanto sarà necessario per l'arresto dei trasgressori e per la piena applicazione della legge nei loro confronti». In termini generali il portavoce ha aggiunto che la Barriera è un ostacolo fisico importante «per impedire l'ingresso in Israele di elementi ostili». Fra i loro incarichi gli agenti della Guardia di frontiera hanno anche quello di proteggerne la integrità. Nei giorni scorsi, secondo quanto riferito da Jorit Agoch, l'artista aveva completato sul muro un grande murale in omaggio della attivista palestinese Ahed Tamimi che oggi ha riacquistato la libertà dopo otto mesi di detenzione in Israele.

Lonapoletanoè stato arrestato sabato dalla polizia israeliana a. Lo ha reso noto lo stesso artista sul suo profilo Facebook con un post in cui chiede aiuto.Con l'artista è stato fermato anche un altro italiano. Poche ore dopo è stata invece liberataJorit Agoch si trova da giorni a Betlemme per la realizzazione di un murale che ritrae Ahed Tamimi, l'attivista palestinese di 17 anni in carcere per aver schiaffeggiato un soldato dell'Idf, le forze di difesa israeliane. Tamimi è diventata nel tempo un simbolo della resistenza del popolo palestinese.Napoletano di origini olandesi, è noto nel capoluogo partenopeo per alcuni murales che ricoprono intere facciate di edifici dedicati a campioni del pallone come Diego Armando Maradona, raffigurato con dei segni sul viso nello stile dei tatuaggi maori, o grandi rappresentanti della napoletanità come l'attore Massimo Troisi.