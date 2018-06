Florida, morto Jimmy Wopo, ucciso un altro rapper poche ore dopo xxxTentacion

di Enrico Chillè

Morto il rapper xxxTentacion vittima di una sparatoria a Miami​

Una tragica costante, quella del giovane sangue versato nella patria del rap: a poche ore dalla morte del giovane artista trapin Florida, il 21enne rapper emergenteè stato, la sua città natale.Il mondo della musica era ancora sgomento per l'uccisione di xxxTentacion, nome d'arte del ventenne Jahseh Dwayne Onfroy, quando è stata diffusa la notizia della morte di Come riporta Billboard , il giovane rapper, al secolo, è stato vittima, nel tardo pomeriggio di ieri, di un agguato da parte di ignoti che hanno sparato all'indirizzo della sua auto, nella zona di Hill District. Nella sparatoria il giovane è morto, mentre l'altro uomo che si trovava in auto con lui è rimasto gravemente ferito.Anche, come xxxTentacion, stava assumendo una dimensione internazionale nel suo campo ed era già stato vittima, in precedenza, di un attacco armato. Il suo agente, Owen Seman, ha spiegato di averlo sentito solo pochi minuti prima della sparatoria: Travon, infatti, doveva firmare un contratto con una major discografica.