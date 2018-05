Migranti, Juncker: «Staremo attenti alla salvaguardia dei diritti degli africani in Italia»

«Il governo italiano non è ancora formato e comunque noi fondiamo il nostro lavoro non sugli annunci ma su ciò che un governo fa: certamente saremo attenti affinchè siano salvaguardati interamente i diritti degli africani che sono in Italia». Lo ha detto il presidente della Commissione, Jean Claude Juncker, rispondendo alla domanda se non fosse preoccupato per quanto indicato dai partiti che intendono formare il nuovo esecutivo italiano in relazione al rimpatrio dei migranti irregolari dall'Italia. Juncker ha aggiunto che «saremo attenti che i rimpatri degli africani che non hanno diritto a restare in Europa rispettino le regole dei diritti umani».

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31



