Trentenne italiano muore precipitando dal quinto piano, giallo a Barcellona

Una tragedia con una dinamica tutta da chiarire. Un giovane di 30 anni, originario di Lunamatrona - paese a 50 km circa da Cagliari - è caduto dal quinto piano di un palazzo a Barcellona. Marcello Mereu viveva con la giovane fidanzata e altri coinquilini in un appartamento nella città catalana, dove da circa un anno si era trasferito dalla Sardegna per fare il pizzaiolo.



La notizia della sua morte - come riportano il quotidiano L'Unione Sarda e l'emittente tv Videolina - ha sconvolto il paese di origine, dove vivono i genitori che hanno già raggiunto Barcellona. Il giovane italiano potrebbe aver avuto un malore mentre si trovava sul balcone. Saranno le indagini delle forze dell'ordine spagnole a fare chiarezza su quanto accaduto.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA