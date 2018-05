Israele: «Venti razzi lanciati dall'Iran su Alture del Golan, attacco grave»

Circa 20 razzi sono stati lanciati dalla forza Al Quds iraniana verso postazioni israeliane di prima linea sulle Alture del Golan, alcuni dei quali intercettati dal sistema di difesa antimissili israeliano Iron Dome. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui «l'attacco iraniano contro Israele è molto grave».

Air raid sirens sounded in the Golan Heights: Israeli military statement https://t.co/5okOn6uLhE via @Reuters pic.twitter.com/pUSvO8OsI3 — Dan Popescu (@PopescuCo) 9 maggio 2018