Iran, Trump: «Domani annuncio la mia decisione»

«Annuncerò domani dalla Casa Bianca la mia decisione sull'accordo sull'Iran». Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa Donald Trump. L'appuntamento è per le 20 italiane (le 14 di Washington). «Gli Stati Uniti non hanno bisogno della diplomazia ombra eventualmente illegale di John Kerry in relazione all'accordo con l' Iran, frutto di una pessima negoziazione». È l'ennesimo tweet scritto nella mattinata americana da Donald Trump, che stavolta prende di mira l'ex segretario di Stato John Kerry. «È stato lui per primo a creare questo caos», scrive Trump, imputando a Kerry l'accordo con l'Iran sul nucleare. .



Germania e Francia, intanto, mettono in guardia Washington da un'uscita dall'accordo nucleare con l' Iran: «Temiamo che un fallimento possa comportare una nuova escalation che ci faccia ricadere nel periodo precedente al 2013», ha detto il ministro degli Esteri Heiko Maas, a Berlino, incontrando la stampa dopo un incontro bilaterale col collega francese Jean-Yves Le Drian. Con l'accordo il mondo «è più al sicuro che senza», hanno fatto notare. Parigi e Berlino hanno lavorato a delle buone proposte per il «partner americano», hanno aggiunto i ministri di Francia e Germania, e intendono attenersi all'accordo al di là della decisione di Donald Trump.



«Dobbiamo essere più severi con l' Iran, venire incontro alle preoccupazioni del presidente (Trump, ndr) e non dobbiamo gettare via il bambino insieme all'acqua sporca». Così, davanti alle telecamere preferite da Donald Trump, quelle di Fox News, il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, tenta di convincere il presidente Usa a non stracciare l'accordo sul nucleare siglato con Teheran nel 2015.



Ritirarsi dall'accordo, ha detto Johnson, potrebbe portare l' Iran a sviluppare armi nucleari e a innescare una corsa al nucleare in tutta la regione, con Arabia Saudita e Emirati pronti a dotarsi di armi atomiche. «L' Iran si comporta male, ha una tendenza a sviluppare missili balistici intercontinentali, dobbiamo fermarli», ha detto il capo della diplomazia britannica, aggiungendo che «occorre correggere i difetti dell'accordo».



Johnson, che sullo stesso argomento ha scritto un editoriale pubblicato dal New York Times, nel quale ha definito un «errore» abbandonare l'accordo, si tratterrà a Washington due giorni. Tra gli incontri previsti quello con il vice presidente Usa, Mike Pence, per convincere l'Amministrazione Trump a non cancellare l'accordo internazionale con Teheran. Entro il 12 maggio, il presidente Usa renderà note le sue intenzioni.

Luned├Č 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:04



