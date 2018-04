Il nodo dell’Iran/ Gli equilibri del futuro passano da Damasco

di Fabio Nicolucci

La martoriata Siria è teatro di molte guerre. Ma se si vuole davvero capire a che punto siamo, se insomma dopo oltre cinque anni ci stiamo avvicinando ad un assetto regionale più condiviso oppure no, nel prisma siriano occorre guardare non l’ultimo conflitto tra quelli vecchi bensì il primo tra quelli nuovi. Quasi tutti i confronti armati che stanno sconvolgendo oggi il medioriente hanno infatti in Siria - da sempre la chiave degli assetti regionali - origine, transito o fine. Qui nel 2011 la stanchezza popolare...