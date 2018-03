Birmingham, intrappolato al cinema nel poggiapiedi, muore dopo una settimana

Un uomo è morto in seguito a un bizzarro incidente che ha coinvolto un poggiapiede elettronico su un sedile del cinema. Lo spettatore era al Vue Cinema di Birmingham. Mentre guardava il film gli è caduto il telefono tra due sedili. Nel tentativo di recuperarlo, un poggiapiedi di un sedile gli è caduto sulla testa intrappolandolo. In seguito a questo incidente l'uomo ha subito un arresto cardiaco.



I sedili sono reclinabili ed elettrici, hanno spiegato. L'uomo si è chinato per cercare il suo telefono, a questo punto il poggiagambe era in posizione verticale. Ma mentre infilava la testa sotto per dare un'occhiata, il poggiapiedi gli ha schiacciato la testa. Era bloccato e in preda al panico, il suo compagno e lo staff del cinema hanno cercato di liberarlo ma non ci sono riusciti. Lo spettatore ha avuto un arresto cardiaco.



Immediati i soccorsi. Il medico dell'ambulanza gli ha praticato il messaggio cardiaco fino all'ospedale dove è stato ricoverato in gravi condizioni, ma dopo una settimana è morto. Il consiglio comunale di Birmingham ha avviato un'indagine sulla salute e la sicurezza.

