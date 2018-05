Russia, manifestazione per "Internet libero"

Migliaia in piazza a Mosca contro il blocco di Telegram. Circa tremila persone hanno partecipato, secondo gli organizzatori, alla protesta "Per internet libero" che si è svolta in viale Sakharov: lo sostiene il coordinatore locale di "Open Russia" Andrei Pivovarov, citato dall'agenzia Interfax. Secondo la polizia, alla manifestazione hanno invece preso parte circa 1.000 persone. Durante la manifestazione le forze dell'ordine russe hanno fermato «circa 25-30 attivisti del Fronte di sinistra, anarchici e rappresentanti di altre organizzazioni»: lo ha affermato il coordinatore del Fronte di sinistra Serghiei Udaltsov. La polizia - riporta sempre l'agenzia Interfax - ha detto che gli attivisti sono stati fermati per «aver scandito slogan politici non in sintonia con l'oggetto dichiarato della manifestazione».

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:01



