Matrimoni forzati e schiavitù migliaia di denunce nel Regno Unito

Sono più di 3.500 i casi denunciati di matrimoni forzati subiti da donne di fatto schiave in Gran Bretagna solo negli ultimi tre anni. Lo svela il Guardian online riprendendo i dati ottenuti da un'organizzazione che si occupa dei diritti umani, in particolare di donne di origine curda e iraniana, e precisando di molte altre migliaia di episodi di schiavitù moderna (anche di bambini e bambine) a sfondo sessuale, domestico o di duro sfruttamento lavorativo. Non poche delle spose obbligate hanno radici pachistane, ma in maggioranza si tratta comunque di cittadine britanniche, nota

Jasvinder Sanghera, responsabile dell'ong Karma Nirvana, che raccoglie segnalazioni grazie a una linea telefonica ad hoc. Il Guardian cita esperti stando ai quali una legge adeguata ai tempi contro le nuove forme di schiavitù appare indispensabile per favorire il contrasto di crimini (fra cui stupri, percosse, lavoro servile) coperti spesso da omertà familiari e culturali, in un Regno Unito ormai multietnico, e che le vittime sono in genere riluttanti o non in grado di denunciare.

Lunedì 28 Maggio 2018



