India, scimmia rapisce neonato dalla culla e lo getta in un pozzo

di Federica Macagnone

Non è riuscita a far nulla per fermarl: si è lanciata disperatamente verso quella scimmia nella speranza che lasciasse la presa sul suo bambino di 16 giorni, ma in pochi attimi li ha visti sparire insieme. Ore di ricerche che hanno portato al tragico ritrovamento del corpo del piccolo in un pozzo. La tragedia è avvenuta nel villaggio di di Talabasta, vicino a Cuttack, nell’India orientale dove ormai gli attacchi delle scimmie sono diventati frequenti.La scorsa settimana mamma e piccolo erano a casa quando un macaco si è intrufolato nella camera da letto e ha afferrato il neonato che dormiva nella sua culletta protetto da una zanzariera. La donna, in preda al panico, ha tentato di salvare il figlio, ma la scimmia si è volatilizzata portandolo con sé. Sono seguite ore di frenetiche ricerche da parte della famiglia e della polizia che si sono tragicamente interrotte domenica con il ritrovamento del corpo del bambino. «La madre ha raccontato di aver visto una scimmia portare via suo figlio. Ha dato l’allarme, ma l’animale è saltato rapidamente sul tetto della casa a fianco ed è scomparso dalla sua vista - ha detto l'ispettore della polizia S.M. Baral alla AFP - Abbiamo lanciato una ricerca insieme alla forestale e domenica il bambino è stato individuato nel pozzo: l’autopsia ha rivelato che il piccolo è morto per annegamento e, visto che non ci sono altre ferite sul corpo, la scimmia deve averlo fatto cadere».Secondo quanto riportano i media locali le scimmie sono diventate un problema crescente nell'area in cui è stato portato via il bambino. A marzo dello scorso anno le scuole sono state chiuse nel distretto di Kendrapada, a Odisha, a causa dei frequenti attacchi degli animali. Il mese scorso un uomo è morto per le ferite riportate alla testa dopo che una scimmia gli è saltata addosso da un albero. Sebbene venerate nella nazione, le scimmie sono una minaccia in molte città e spesso attaccano ferocemente le persone per il cibo.