India, 11 bambini morti e 7 feriti nello scontro fra uno scuolabus e un treno

Almeno 11 bambini sono morti e altri 7 sono rimasti feriti quando il bus, su cui viaggiavano, è stato travolto da un treno in corrispondenza di un passaggio a livello incustodito nello stato...

NEW YORK – Dopo le parole lusinghiere espresse in onore di Melania, la sera della cena di Stato per il presidente francese Emmanuel Macron, Donald Trump è ricaduto nella mattina di...