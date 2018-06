Migranti, Conte a Bruxelles: ecco la proposta per superare Dublino

di Alberto Gentili

E' cominciato a Bruxelles il summit sui migranti. Angela Merkel, entrando, ha detto di non credere sia possibile raggiungere una posizione condivisa e ha annunciato di prepararsi ad accordi bilaterali o multilaterali tra stati per risolvere la questione dei "movimenti secondari", vale a dire il passaggio dai Paesi di primo approdo a quelli del Nord Europa dei profughi senza godere del diritto di asilo.



Il premier italiano Giuseppe Conte non ha invece fatto previsioni, ma prima di tuffarsi nel summit ha messo a verbale: «Siamo qui per presentare una proposta completamente nuova basata sul nuovo paradigma di risoluzione dei problemi della migrazione. Si chiama "European multilevel strategy for migration", articolata in sei premesse e dieci obiettivi». La proposta, ha aggiunto Conte, «mira a proporre una puntuale politica di regolazione e di gestione dei flussi migratori che sia realmente efficace e sostenibile.



E' una proposta che mira superare completamente il regolamento di Dublino basato su una logica emergenziale, mentre noi vogliamo affrontare il problema in modo strutturale». Conte non ha accettato domande e, dopo la dichiarazione, è entrato nella sede del vertice che si trova a Berlaymont, sede della Commissione europea.

