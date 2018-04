Il giallo sulla morte di Haftar, Libia di nuovo a rischio caos

di Alessandro Orsini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Vivo o morto, Haftar è rilevante per l’Italia. È, o forse era, l’uomo più importante della Libia, ma schierato contro gli interessi italiani. La ragione della contrapposizione? L’Italia, nel rispetto di una risoluzione Onu, appoggia il governo di Tripoli. Mentre Haftar è l’uomo forte del governo di Tobruk. L’attesa di notizie certe non impedisce di riconoscere i suoi meriti. Riuscì a sopravvivere alla furia di Gheddafi, rifugiandosi negli Stati Uniti. Tornato in Libia, dopo lo...