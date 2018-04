Il diritto alla vita/La sofferenza e la libertà negata

di Cesare Mirabelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La morte del piccolo Alfie, dopo che per diversi giorni ha combattuto per vivere senza più la ventilazione che lo aveva sostenuto nella respirazione, consegna questa triste vicenda al dolore dei genitori e al sentimento di pietà che accomuna tutti. Ciò indipendentemente dall’opinione che ciascuno si sia formato sulla decisione dei giudici inglesi di disporre la interruzione del sostegno vitale a lungo praticato, considerato dai medici dell’ospedale di Liverpool sproporzionato per le condizioni e le...