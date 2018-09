Ibiza, addetto ai bagagli ruba dalla valigia in aeroporto: il passeggero filma tutto e lo incastra

di Federica Macagnone



Non solo disonesto, ma anche maldestro. L'addetto ai bagagli della Ryanair che venerdì all'aeroporto di Ibiza ha rubato un altoparlante da una valigia si sentiva molto sicuro di sé, tanto da agire allo scoperto, alla luce del sole: era sicuro che il furto sarebbe passato inosservato. Mai calcolo fu più sbagliato, e la cosa non stupisce considerato che l'uomo era in servizio da appena tre giorni e quindi non conosceva ancora bene tutti i punti dello scalo da cui avrebbe potuto essere visto da qualcuno.





Tanto è vero che un passeggero in partenza per Madrid ha notato immediatamente i suoi movimenti sospetti intorno al carrello su cui erano caricati i bagagli e ha cominciato a filmarlo: nel video, che è stato pubblicato dal 'Diario de Ibiza' e poi postato sui social, diventando virale, lo si vede mentre armeggia intorno a una valigia, la apre con gesti un po' impacciati, estrae un altoparlante rosso e se lo infila in una tasca profonda dei pantaloni. Tutto sotto l'occhio implacabile del telefonino che lo ha immortalato proprio mentre lui si credeva "invisibile": tutto il contrario, visto che la sua goffa impresa è stata diffusa in "mondovisione".



Smascherarlo e rintracciarlo in base al filmato è stato un gioco da ragazzi per la polizia, che lo ha arrestato poco dopo convincendolo a confessare e a restituire il maltolto e lo ha spedito dritto sotto processo, così come è stato un gioco da ragazzi per la compagnia aerea individuare una "giusta causa" per licenziarlo in tronco. Riconoscente la madre del ragazzo proprietario dell'altoparlante: «Glielo avevo regalato per il suo compleanno, grazie mille a quel viaggiatore che ha incastrato il ladro e alla polizia». Nell'aeroporto di Ibiza non è il primo caso di questo genere che si registra: nella scorsa estate un altro operatore era fuggito portando via una borsa trafugata tra i bagagli.



