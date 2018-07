Hollywood, uomo spara alla nonna e alla fidanzata e si barrica in un supermarket con 20 ostaggi

Un uomo armato si è barricato in un supermercato della catena Trader Joès nell'area di Silver Plate ad Hollywood, alle porte di Los Angeles, dopo un inseguimento da parte della polizia e l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco: potrebbe avere da 20 a 30 ostaggi.



Lo riferiscono alcuni testimoni sentiti dai media locali, anche se al momento la polizia e le autorità locali non confermano. L'uomo prima della fuga in auto finita davanti al supermercato avrebbe sparato a due donne che, secondo una prima ricostruzione della polizia, sarebbero la nonna e la fidanzata. Non si hanno al momento notizie di persone rimaste ferite.

