Harry e Meghan, Trump e Obama non parteciperanno al matrimonio reale

Donald Trump e Barack Obama non saranno presenti al matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle, in programma il prossimo 19 maggio nella St Georgès Chapel del Castello di Windsor. Lo afferma la Cnn. Secondo una fonte della Casa Bianca, il presidente Trump e la moglie Melania non sono stati invitati. Barack e Michelle Obama, che hanno un rapporto personale con Harry e la sua promessa sposa, secondo la Cnn non parteciperanno alla cerimonia. Non è chiaro, però, se abbiano ricevuto un invito.



L'emittente afferma che alcuni leader potrebbero essere invitati sulla base dei rapporti personali con Harry e Meghan. «È stato deciso che è richiesta una lista ufficiale di leader politici, britannici e internazionali, per il matrimonio tra il principe Harry e Ms. Markle», le parole di un portavoce di Kensington Palace riportate dalla Cnn. «Il governo di Sua Maestà è stato consultato su questa decisione, che è stata presa dalla famiglia reale».

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44



