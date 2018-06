Eruzione del vulcano in Guatemala, tragico bilancio: sale a 50 il numero delle vittime

Il bilancio delle vittime dell'eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala, che finora era di 25 morti, potrebbe aumentare in modo drammatico: secondo informazioni dei media locali, ancora non confermate ufficialmente, infatti, almeno altri 29 corpi senza vita sono stati ritrovati nella località di San Miguel de los Lotos, sepolta dalle ceneri del vulcano, dove erano già stati rinvenuti 18 cadaveri.



L'eruzione del vulcano, alto 3.763 metri, è stata una delle più potenti degli ultimi anni secondo gli esperti. L'esercito ha evacuato oltre 3mila persone dalla zona attorno al vulcano, che si trova a una settantina di chilometri da Città del Guatemala. Le ceneri si sono sparse in tutte le quattro regioni amministrative nelle quali è suddiviso il Paese, costringendo alla chiusura l'aeroporto internazionale La Aurora della capitale.

