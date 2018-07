Thailandia, ecco i ragazzi della grotta: «Diventeremo Navy Seals»

di Simona Verrazzo

Vivi per miracolo. È così che i dodici cinghiali hanno commentato il loro salvataggio, che ha tenuto per giorni il mondo con il fiato sospeso. I giovani giocatori e il loro allenatore, rimasti bloccati dal 23 giugno al 10 luglio nella grotta di Tham Luang a Chiang Rai, nel Nord della Thailandia, hanno lasciato ieri l'ospedale, dopo otto giorni di ricovero, parlando per la prima volta con i media. La decisione di una conferenza stampa con i giornalisti, ha spiegato un portavoce del governo, Sunsern Kaewkumnerd, è...