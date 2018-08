Violento scontro tra un pullman e un tir in Nuovo Messico: almeno 4 morti e diversi feriti

di Anna Guaita

TRAGIC SCENE IN NEW MEXICO: State police say multiple people are dead after a commercial passenger bus crashed along Interstate 40 pic.twitter.com/IEfLMxUcdE — Breaking911 (@Breaking911) 30 agosto 2018

NEW YORK – Un autobus della famosa linea Greyhound è andato a sbattere contro un auto-articolato in un’autostrada del Nuovo Messico, vicino alla cittadina di Thoreau. Secondo la polizia stradale ci sarebbero almeno 4 morti e numerosi feriti, alcuni molto gravi.L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì. L’autobus portava 47 passeggeri da St. Louis a Los Angeles, un lunghissimo viaggio di quasi 3 mila chilometri. Doveva arrivare a Los Angeles la mattina di venerdì. E’ stato colpito in pieno di fronte da un camion che viaggiava nel senso opposto. Il conducente del camion ha spiegato che una delle sue ruote anteriori è scoppiata, facendogli perdere il controllo del veicolo, e facendolo finire contro il Greyound. Dalle foto infatti si vede chiaramente che l’intera facciata dell’autobus è distrutta.I Greyhound sono leggendari negli Usa. La compagnia fu fondata nel 1914, e prese il nome Greyhound nel 1929. Ancora oggi sono usati molto, soprattutto per viaggi lunghi, attraverso l'America, da individui che non amano prendere l’aereo.