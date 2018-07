Grecia, morte le gemelline di 9 anni disperse dopo l'incendio: conferma del Dna, sono â€‹Sophia e Vassiliki

LEGGI ANCHE

«Purtroppo deve aspettarsi il peggio», avevano annunciato qualche giorno fa le autorità greche a Yiannis Philipopoulos, il papà delle due gemelle di 9 anni, Sophia e Vassiliki, scomparse lunedì nella zona di Rafina, devastata dagli incendi che hanno messo in ginocchio la Grecia.Yannopoulous Kostas, il portavoce dell'organizzazione caritatevole aveva lanciato un appello per la ricerca delle due bimbe, rendendo noto che la famiglia di Sophia e Vassiliki «è in attesa dei risultati del Dna» sui cadaveri rinvenuti fino ad oggi.