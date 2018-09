Giornalista donna conduce il tg in Arabia Saudita: è la prima nella storia

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è la prima donna a condurre un telegiornale nella storia dell'. La giornalista ha condotto il tg delle 21:30 con un collega uomo sul canale Al-Saudiya, la televisione di stato saudita. Un momento storico per l'Arabia Saudita, che si inserisce in un periodo di grandi riforme per lo stato.Da pochi mesi, infatti, è concesso alle donne di prendere la patente e andare allo stadio per vedere partite di calcio. Anche alcuni lavori, che fino a poco tempo fa erano appannaggio unico degli uomini, adesso sono aperti anche ad assunzioni femminili. Weam Al Dakheel, che aveva già lavorato come inviata per una televisione del Bahrein, ha scritto ieri sera un pezzetto di storia nella modernizzazione dell'Arabia Saudita.