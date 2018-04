Germania, furgone sulla folla a Muenster: almeno 3 morti e 30 feriti

PLAY FOTO Terrore in Germania, furgone sulla folla a Münster: almeno 3 morti e 30 feriti

Terrore a Münster, in Germania, dove un furgone è piombato sui passanti e sui clienti dei tavoli all'aperto del ristorante Kiepenkerl. Il primo bilancio è di almeno 3 morti e trenta feriti. Si teme sia l'ennesimo attacco terroristico di questo genere: l'uomo alla guida del furgone, che poi si sarebbe sparato un colpo alla testa, è entrato in azione nelle prime ore del pomeriggio nel centro della città al confine con l'Olanda, tra Dortmund e Hannover. Lo riferisce la Bild precisando che è in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata. (Foto da Twitter/SputnikNews)