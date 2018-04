Germania, due morti per trapianto con organi infetti da virus

Due decessi in Germania per una infezione da virus Borna, un patogeno tipico degli animali che raramente infetta l'uomo. I due uomini, riferisce il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) avevano ricevuto un rene dalla stessa persona. In totale, si legge nel report del centro, sono quattro i casi di infezione registrati, tutti nel sud della Germania. Una terza persona, sempre trapiantata e quindi immunodepressa e che ha ricevuto il fegato dallo stesso donatore, è sopravvissuta, mentre un quarto contagio è stato segnalato sempre nella parte meridionale del paese, ma senza nessun legame con gli altri tre.



I due decessi sono stati causati da un'encefalite che si è sviluppata qualche mese dopo l'intervento, mentre l'animale che con più probabilità ha trasmesso al donatore la malattia è la crocidura ventrebianco, una sorta di "parente" degli scoiattoli. «Questa è la prima volta che viene riportata una possibile trasmissione del virus attraverso i trapianti, anche se saranno necessarie ulteriori indagini per capire l'epidemiologia della malattia - conclude il documento - inclusa la possibilità di trasmissione attraverso altre sostanze di origine umana». La prima infezione umana dal virus dimostrata risale al 2015, spiegano gli esperti, e dall'epoca sono stati documentati tre casi, tutti nella stessa area geografica, la Sassonia-Anhalt, in Germania.

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:24



