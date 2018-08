Germania, tolto il divieto dei simboli nazisti nei videogiochi

Cade un divieto importante nel mondo dei videogiochi. In Germania era assolutamente vietato per qualsiasi videogiochi riprodurre simboli anche vagamente riconducibili a “organizzazioni incostituzionali”, con chiaro riferimento al Nazismo. Titoli recenti come Wolfenstein II, ad esempio, nell'edizione tedesca erano stati ripuliti da tutte le svastiche e persino dalla presenza di Hitler, al quale erano stati tolti i baffi per renderlo meno simile alla controparte reale. Tuttavia, da oggi il sistema di rating dei giochi locale, la USK, potrà classificare i titoli con questo tipo di contenuti per un pubblico esclusivamente maggiorenne, evitando censure di sorta. La USK adeguerà quindi ai videogiochi il comma 86 del codice penale tedesco, che permette l’utilizzo di simboli nazisti per motivi artistici e di ricostruzione storica nelle opere artistiche. Una svolta in qualche moda storica non solo dal punto di vista sociale ma anche intellettuale visto che i videogames sono sempre più equiparati a film e serie tv.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:09



