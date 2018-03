Germania, aumenta l'antisemitismo islamico tra i banchi di scuola

di Franca Giansoldati

Il tema dell’integrazione culturale della minoranza islamica in Germania è al centro di una inchiesta della Bild che ha messo in luce squilibri, problemi e incognite. Nel lungo articolo pubblicato dal quotidiano tedesco è emerso il disagio di moltissime scuole elementari a Berlino per l’alto tasso di antisemitismo riscontrato tra i banchi di scuola e per i diffusi insulti anticristiani. In pratica mobbing religioso. Le testimonianze dei genitori dei bambini ebrei che frequentano le scuole hanno riacceso l’attenzione sull’antisemitismo di matrice musulmana fra i banchi di scuola, facendo partire le prime indagini interne. I ragazzini musulmani utilizzano i video delle esecuzioni dell’Isis come strumento per terrorizzare i propri compagni, mentre nelle chat affiorano sovente insulti antisemiti e persino minacce di morte per chi non crede in Allah. Visto che il fenomeno risulterebbe in costante aumento, tenendo conto delle reiterate denunce dei genitori, è dovuto intervenire anche il presidente dell’associazione degli insegnanti tedeschi, che conferma un trend allarmante. "Viviamo casi di insulti antisemiti, ma anche anticristiani e xenofobi" ha spiegato Heinz Peter Meidinger, aggiungendo che “gli stessi insegnanti sono oggetto di aggressioni verbali". "Se non si fanno progressi sull’integrazione nei quartieri problematici, si rischia che la situazione in certe scuole di certi quartieri difficili, si rischia una situazione come quella delle scuole americane. In istituti dove la quota dei migranti è del 70, 80 talvolta 90%, la situazione può finire fuori controllo".



Lunedì 26 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:23



