Gb, rissa tra ubriachi sulla banchina della metropolitana: uomo finisce sui binari, salvato in extremis

di Federica Macagnone

La scena ripresa alle 13.30 del 1° aprile da una telecamera di sicurezza alla stazione Green Park della metropolitana di Londra è stata degna di una pellicola d'azione ad alto tasso adrenalico, con tanto di salvataggio miracoloso sul filo dei centesimi di secondo. Talmente perfetta che, se fosse stata inserita in un film, gli spettatori l'avrebbero giudicata poco credibile.Nel video diffuso in questi giorni si vedono due uomini, il 34enne Boguslaw Rybski e il 26enne Przemyslaw Zawisza, azzuffarsi ai bordi della piattaforma lungo i binari: ubriachi e fuori controllo, cadono avvinghiati in terra e uno dei due finisce sulle rotaie. Qualunque fosse il motivo della loro lite, la scazzottata stava per trasformarsi in tragedia, visto che proprio in quel momento un convoglio stava entrando in stazione. Solo grazie all'intervento provvidenziale e rapidissimo di alcuni presenti, che in seguito sono stati acclamati come eroi, l'uomo è stato sollevato e riportato sulla banchina: un attimo dopo il treno è sfrecciato davanti a loro.Passata la sbornia e la paura, Boguslaw e Przemyslaw dovranno comparire in tribunale il 19 aprile: su entrambi, infatti, pende l'accusa di aver messo in pericolo la vita di una persona. La prossima volta, se proprio dovranno azzuffarsi, lo faranno in un posto dove non passi neanche una bicicletta. «Il loro comportamento - ha sottolineato Steve Burton, direttore della polizia dei trasporti di Londra - è stato estremamente pericoloso perché ha messo a rischio non solo la loro vita, ma anche quella delle persone che sono intervenute per il salvataggio. Queste azioni spericolate non saranno tollerate e la polizia prenderà misure appropriate».