Gb, tredicenne sparisce da scuola: avvistata con una donna mentre prendeva un treno dell'Eurotunnel

di Federica Macagnone

Che fine abbia fatto Serena Alexander-Benson, la tredicenne di Wimbledon sparita da quattro giorni, è un mistero inquietante sul quale la polizia, che si dichiara preoccupata per la sua sorte, resta abbottonatissima. Giovedì mattina alle 7.50 Serena, vestita con la sua uniforme scolastica verde, ha salutato come tutti i giorni il padre dicendogli che stava andando a scuola: in classe, però, non è mai arrivata e da quel momento nessuno ha più avuto contatti con lei. Nessuno, tranne una donna adulta con la quale Serena è stata avvistata alla stazione di Folkestone, non lontano da Dover, mentre prendeva un treno dell'Eurotunnel per uscire dalla Gran Bretagna. Dove possano essere andate è solo una delle mille domande che aleggiano sulla scomparsa di Serena.



La ragazzina, figlia di genitori polacchi, vive a Londra con il padre, mentre la madre è in Polonia. Dai pochissimi dettagli comunicati dalla polizia, sembra che la donna con cui è stata vista Serena sia un'amica della madre, anche lei polacca ma residente a Londra. Non si sa se la ragazzina sia andata spontaneamente insieme a lei o se sia stata obbligata sotto minaccia. Così come non si sa dove siano dirette. Si tratta di una fuga? O di un rapimento? E a quali fini? Qualcuno ha ipotizzato che Serena volesse fare una sorpresa alla madre e raggiungerla in occasione della festa della mamma, che in Polonia cadeva il 26 maggio: ma se cosi fosse, perché tanto mistero, cosa si nasconde dietro la sua fuga? Un padre violento, una disputa tra i genitori sull'affidamento della figlia o cosa altro ancora? La polizia, che ha avviato ricerche a 360 gradi, ha da un lato fatto trapelare la convinzione che Serena si trovi proprio in Polonia, avallando in qualche modo la tesi della fuga volontaria: dall'altro, però, gli investigatori si dicono preoccupati per la sorte non solo della ragazzina, ma anche della donna che la accompagna, e hanno invitato a farsi avanti chiunque abbia informazioni utili sulla vicenda. Tutte indiscrezioni che non fanno altro che alimentare le ipotesi più disparate, infittendo ulteriormente il mistero ed evocando indirettamente l'ombra della criminalità.



«Linee di indagine attive vengono perseguite dagli agenti – ha seccamente comunicato la polizia - collaborando con l'Agenzia nazionale per il crimine e le autorità polacche. I detective, per ora, non rilasceranno dettagli sulla strada percorsa da Serena e dalla donna, né sul perché si è arrivati a pensare che le due siano in Polonia, dove vive la madre della ragazzina. In questa fase, la priorità degli ufficiali è confermare l'esatta ubicazione di Serena e assicurarsi che sia al sicuro. Eventuali reati potenziali saranno presi in considerazione a tempo debito».

Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:22



