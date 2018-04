Violenti scontri a Gaza tra israeliani e palestinesi, lanci di pietre e spari

Nel secondo venerdì della "Grande marcia del ritorno", la manifestazione organizzata dal movimento islamico di Hamas che avrà il suo culmine il 15 maggio, si registrano scontri tra soldati israeliani e manifestanti palestinesi, alla barriera di confine tra Striscia di Gaza e Stato ebraico. I manifestanti palestinesi hanno incendiato alcune gomme, mentre i soldati israeliani hanno aperto il fuoco a est di Jabaliya nel nord della Striscia di Gaza. I manifestanti palestinesi avevano annunciato l'intenzione di dare fuoco a circa 10mila gomme creando così una cortina di fumo. I siti israeliani riferiscono anche di specchi usati per oscurare la visione dei soldati israeliani e di catapulte preparate alla barriera di confine dai palestinesi.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aspettarsi che circa 50mila palestinesi partecipino alle proteste previste per oggi vicino alla barriera di confine con la Striscia di Gaza in cinque diverse località. Si prevede quindi un aumento di manifestanti rispetto ai 35mila che hanno partecipato al primo giorno della 'Grande marcia del ritornò venerdì scorso. In una riunione di ieri i funzionari dell'esercito hanno discusso anche della possibilità che Hamas sfrutti il caos delle proteste per compiere un attacco all'interno del territorio israeliano.