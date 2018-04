Gaza, ancora scontri al confine: 25 palestinesi feriti

Venticinque persone sono rimaste ferite oggi durante scontri sviluppatisi lungo la linea di demarcazione fra la striscia di Gaza e Israele, nel quinto venerdì consecutivo di proteste di massa, secondo un bilancio aggiornato del ministero della sanità a Gaza. La cifra include sia quanti sono stati feriti da armi da fuoco, sia gli intossicati. Gli incidenti, aggiungono fonti locali, proseguono. L'agenzia di stampa palestinese Maan precisa che tre manifestanti sono stati feriti da colpi d'arma da fuoco sparati dai soldati israeliani, due a est di Gaza City e uno a est di Khan Yunis.



Manifestanti palestinesi hanno cominciato a radunarsi da stamani nei punti di raccolta lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico per dare inizio alla quinta Marcia del ritorno, appoggiata da Hamas. Analoghe iniziative andranno avanti, ogni venerdì, fino al 15 maggio, giorno in cui i palestinesi ricordano la Nakba, la Catastrofe della nascita dello stato di Israele.



Secondo dati dell'Organizzazione per i diritti umani dell'Onu (Ocha) - che ha definito eccessivo l'uso della forza da parte di Israele - nelle quattro dimostrazioni precedenti a cui sono seguiti violenti scontri con l'esercito israeliano, sono stati uccisi 42 manifestanti e 5.511 sono rimasti feriti. Israele ha più volte ammonito, anche con volantini in arabo lanciati sulla Striscia, a non avvicinarsi alla barriera difensiva, a non tentare di danneggiarla e a non entrare nel territorio dello Stato ebraico.





Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22



