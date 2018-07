Troppi morti sulle strade, da oggi in Francia limiti degli 80 all'ora

Parigi – Chi va piano va sano e lontano. Entra in vigore in Francia, tra mille polemiche, il limite di velocità a 80 chilometri orari, per tutte le strade secondarie. Il provvedimento è stato anticipato da una montagna di critiche. Il limite massimo per i 400.000 chilometri di strade dai 90 km/h passa così a 80 km/h come in molti altri Paesi europei. Secondo Pierre Chasseray, rappresentante dei 40 milioni di automobilisti, si tratta di misure inutili e politiche. Le proteste non hanno fatto deflettere il governo tanto che il primo ministro, Eduard Philippe si è assunto tutta l'impopolarità della decisione, spiegando che salverà molte vite umane. Secondo le stime i nuovi limiti orari potrebbero permettere di salvare almeno 400 vite umane ogni anno, visto che la velocità sembra essere la prima causa.





Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:11



