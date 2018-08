Francia, si dimette il ministro dell'Ecologia Nicolas Hulot: «Pochi passi sui problemi ambientali»

Si è dimesso il ministro francese dell'Ecologia Nicolas Hulot, uno dei membri più popolari del governo francese. L'annuncio a France Inter: «Ho deciso di lasciare il governo». In particolare, il ministro dimissionario ha lamentato «i piccoli passi» che è riuscito a fare in tema ambientale nei 14 mesi al governo.



«Ho preso per la prima volta la decisione più difficile della mia vita - ha dichiarato Hulot, apparso visibilmente emozionato - Non voglio mentire a me stesso, non voglio illudermi che la mia presenza al governo significhi che siamo all'altezza della sfida e dunque ho deciso di lasciare il governo». Una decisione che ha definito «pesante», che lo ha «scosso», ma alla quale pensava già da qualche mese. Interrogato sulle dimissioni a sorpresa del ministro dell'Ecologia, il portavoce del governo di Parigi, Benjamin Griveaux, ha espresso «rammarico» per la sua decisione, «rendendo omaggio al lavoro» da lui fatto in questi mesi.

