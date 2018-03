Florida, crolla ponte pedonale all'università, i pompieri: «Morti e feriti nelle auto intrappolate»

di Anna Guaita

Un ponte pedonale è crollato alla Florida International University di Miami. Secondo i vigli del fuoco, ci sono automobili intrappolate e ci sono "vari morti", ma ancora non è possibile dire quanti.









Cinque feriti sono stati portati in ospedale in condizioni gravi. Il ponte era stato costruito per motivi di sicurezza, perché gli studenti dell'Università non dovessero attraversare la strada ad alto traffico.

L’università in questi giorni è chiusa per le vacanze primaverili, per questo fortunatamente sul ponte non stava transitando nessuno. I feriti e i morti si contano nelle macchine che sono state schiacciate, che secondo i vigili del fuoco sono cinque.

La costruzione del ponte era stata appena completata, ma la sua inaugurazione ufficiale doveva venire tra qualche mese. I vigili del fuoco calcolano che il peso della struttura caduta sulle automobili supera le 950 tonnellate. Il ponte era stato costruito in tempi record, nell’ambito di un progetto dell’università di rendere gli spostamenti degli studenti più sicuri nell’area che è attraversata da numerose autostrade e da forte traffico.